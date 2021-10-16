إزالة 18 حالة تعد على أملاك الدولة بـ«الأيد» لصعوبة وصول المعدات بملوي

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، في جنوب محافظة المنيا، 18 حالة تعد بالأيد، وذلك لصعوبة وصول المعدات لمنطقة صحراوية، ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والزراعة على أراضي أملاك الدولة وتطبيق أحكام القانون على المخالفين.

استمرار الموجة 18 لإزالة التعديات

أشرف علاء حمدى نائب رئيس مركز ومدينة ملوى على تنفيذ الموجة 18 بمجلس قروى الروضة، وأسفرت عن إزالة 18 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة بقرية الشيخ عبادة، بإجمالي مساحة 2000 متر، بحضور أسامة سيبوية رئيس القرية ومسئول الأملاك.

وأكد اللواء أركاب حرب أحمد السايس رئيس مركز ملوي، ضرورة المرور المستمر للمحافظة على أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا أنه سيتم فرض هيبة القانون، ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمضى قدما فى الحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

رئيس مركز ملوي يتابع أملاك الدولة بالظهير الصحراوي

وأجرى رئيس المركز جولة ميدانية لمتابعة أراضي أملاك الدولة بالظهير الصحراوي الغربي بمجلس قروي إبشادات ومجلس قروي تونا الجبل، وقال إن جميع أجهزة محافظة المنيا لن تتهاون في التصدي لأي حالات تعد على أراضي أملاك الدولة، مع استمرار الحملات بشكل مستمر والتصدى لكل من تسول له نفسه بالتعدى على حق من حقوق الدولة وعدم احترام القانون، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة.

وشدد رئيس المدينة على مسؤول الأملاك ورؤساء القرى المعنيين بضرورة المرور المستمر للمحافظة على أراضي أملاك الدولة وفرض هيبة القانون، ومحاسبة المخالفين.