إزالة 76 تعديا على أملاك الدولة والمجاري المائية بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن إزالة 76 تعديا على أملاك الدولة وعلى أراضي نهر النيل بقرى ومراكز المحافظة ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات وخاصة على المجاري المائية ونهر النيل وفرض هيبة الدولة على أراضيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون استثناء وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

وأشار محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، إلى تكليف السكرتير العام المساعد للمحافظة العميد محمد صلاح أبوكريشة، بمتابعة تنفيذ حملات الإزالة بمركز الفتح والتي استهدفت تنفيذ 4 قرارات لإزالة التعديات على أراضي أملاك دولة بمناطق التخزين الجمركي، على مساحة 116 فدانا بمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونائبيه ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والإدارة الهندسية والزراعة والمتابعة الميدانية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ولفت إلى أن إجمالي الإزالات منذ بداية إنطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 للإزالات وحتى الآن بلغ 76 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك الدولة بإجمالي مساحة 6530 مترا مربعا مباني و116 فدانا و5 قيراط و4 أسهم زراعة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وشدد على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية وتنفيذ الإزالة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى على أن يتم تقديم تقارير يومية حول النتائج التى يتم تحقيقها خاصة مع انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 للازالات واستمرارها حتى 29 أكتوبر الجاري.