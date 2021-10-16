السيسي: ننفذ الوحدات السكنية من «أموال مصر»

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إحدى اللقطات التي عرضها اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال حفل افتتاح عدد من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، «توقفو قدام الصورة دي ولو أنا قولتله يا إيهاب هاتلي صورة المسلة اللي أنت شلت منها 1.5 مليون متر مكعب مخلفات.. عاوزكو تتوقفو أمام الكلام ده كدولة وكمواطنين وكإعلاميين ومفكرين ومثقفين، الكلام اللي بيتقال ده بشوفو في كل حتة في مصر».

السيسي: عاوزين نغير بلدنا

وأضاف الرئيس: «دي بلدنا وإحنا عاوزين نغيرها، نص مصر كدا، لما بنتكلم عن المليون وشوية وحدة سكنية اللي بيتعملو وحتى اللي إحنا بنفتتحهم النهاردة.. ده كله من أموال مصر ومن بلدنا».

الحكومة تسعى للقضاء على المناطق غير الآمنة

وتنفذ الحكومة عدداً من المشروعات للقضاء على المناطق غير الآمنة من خلال صندوق تطوير العشوائيات، ليتم استبدالها بمشروعات سكنية عدة داخل كثير من المناطق، لتوفير حياة آدمية هادئة لسكان العشوائية، الذين عانوا لسنوات عدة من الإهمال والنسيان.