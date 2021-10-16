السيسي منتقدا التعديات على الأراضي الزراعية: في دولة حجم مخالفاتها 2.8 مليون؟

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حجم المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية، مطالبا بالقضاء على تلك الظاهرة بعدما تخطت نسب المخالفات لمستويات مرتفعة: «دي مش قضية حكومة ولا قضية رئيس دي قضية دولة وناس.. يا جماعة في دولة في العالم حجم مخالفاتها 2.8 مليون؟.. لأ لازم نخلي بالنا من نفسنا شوية».

السيسي: بنحاول نصلح وشغالين في مشروعات حياة كريمة

وأشار الرئيس، خلال حفل افتتاح عدد من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة إلى جهود الدولة في القضاء على المناطق غير الآمنة: «إحنا بنحاول نصلح وحياة كريمة اللي لسة هيكون ليا كلام فيها دلوقتي ده موضوع تاني شغالين فيه».

وتعمل الدولة بمختلف أجهزتها التنفيذية على تنفيذ العديد من المشروعات، بهدف القضاء على المناطق غير الآمنة، وذلك من خلال صندوق تطوير العشوائيات، من أجل استبدالها بمشروعات سكنية عدة داخل كثير من المناطق، لتوفير حياة آدمية هادئة لسكان العشوائية، الذين عانوا لسنوات عدة من الإهمال والنسيان، ومن فترة لأخرى يجري الإعلان عن نسب الإنجاز في تلك المشروعات بشكل تفصيلي.