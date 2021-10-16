«برومو» عن البالون الطائر في سماء الأقصر للعرض في حفل الكباش (خاص)

يشارك عدد من شركات البالون الطائر في تصوير برومو قصير، تمهيدا لعرضه خلال حفل افتتاح طريق الكباش الأسطوري، المقرر إقامته في أول شهر نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات التي تُجريها الشركة المنظمة لحفل افتتاح طريق الكباش، حيث يُقام حفل كبير يُضاهي حفل موكب المومياوات الملكية الذي أقيم في القاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والعديد من الشخصيات المحلية والدولية.

اجتماع مع مسؤولي شركات البالون والسياحة

وأوضح مصدر طلب عدم ذكر اسمه، أن اجتماعا عُقد منذ عدة ساعات، وحضره عدد من أصحاب شركات البالون الطائر داخل محافظة الأقصر، وأناب آخرون عن بعض الشركات الأخرى، فيما شارك ممثلون لوزير الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات وكذلك شركة الملاحة الجوية، إضافة إلى ممثلي هيئة الأرصاد الجوية ووزارة السياحة المصرية، في ظل تواجد عدد من منظمي الحفل الكبير.

وأضاف المصدر، أنه تم تنظيم الاجتماع لبحث سبل مشاركة البالون الطائر في تقديم عرض صغير خلال حفل افتتاح طريق الكباش في 4 من شهر نوفمبر المقبل، حيث يُقام داخل معابد الكرنك وعلى طول طريق الكباش الفرعوني، ويتضمن تقديم عروض فنية غنائية استعراضية فرعونية متنوعة.

التصوير بطائرة «درون»

ولفت المصدر، إلى أنه حسب الاتفاق الذي جرى في الإجتماع، تُشارك كل شركة من البالون الطائر بعدد واحد من البالون ضمن 16 شركة للبالون الطائر تمتلكها محافظة الأقصر السياحية، مشيرا إلى أن التصوير سيتم في ثلاثة أيام في 18، و19، و20 أكتوبر الجاري، حيث سيتم التصوير لمدة قد تصل إلى ساعة كاملة أثناء إقلاع البالون الطائر فجرًا في موقع الإقلاع، كما يتضمن البرومو الحصول على عدة لقطات للبالون أثناء تواجده على الأرض ثم تحليقه في السماء من الأعلى، على أن يتم التصوير من خلال طائرة درون .