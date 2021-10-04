ارتفاع رحلات البالون الطائر لـ 20 رحلة غرب الأقصر

ارتفعت رحلات البالون الطائر المُحلقة بسماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إلى 20 رحلة، تقل سُياحا من مختلف الجنسيات، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد الإجتماعي بين السياح تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان ومحافظ الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

20 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر تقل 350 سائحا

وقال مصدر باتحاد شركات البالون الطائر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، إن عدد السياح على متن رحلات البالون الطائر وصل إلى 350 سائحا وسائحة من مختلف الجنسيات منها «الرومانية، الإسبانية، الفرنسية، البولندية، الصينية، والروسية».

وتستغرق رحلات البالون الطائر في سماء البر الغربي من 45 دقيقة إلى 60 دقيقة، وسط إتباع إجراءات الأمن والسلامة وفق ما أقرته سلطات الطيران المدني، ويُمكن الإستمتاع خلالها بالطقس الرائع للمدينة إلى جانب مشاهدة المعالم الأثرية من الأعلى، وعادة ما يقصد السياح رحلات البالون للاستمتاع برؤية المعابد الأثرية وعلى رأسها: «معبد الدير البحري و وادي الملوك والملكات، ودير كارتر ومقابر النبلاء».

شارتر روماني وإسباني

وتستقبل محافظة الأقصر، عبر مطارها الجوي حاليًا، عدد من رحلات الشارتر الإسبوعية من إسبانيا وفرنسا ورومانيا، تقل عددًا كبيرًا من السياح لزيارة محافظة الأقصر ومعالمها السياحية والأثرية، مع توقعات بزيادة عدد الرحلات القادمة من الخارج خلال الفترات المقبلة تزامنا مع بدء الموسم السياحي الشتوي.