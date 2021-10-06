البالون الطائر يحتفل بذكرى نصر أكتوبر بـ«صورة السيسي» غرب الأقصر

حلق البالون الطائر في سماء البر الغربي غرب محافظة الأقصر، حاملا صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تزامنًا مع احتفالات الذكرى 48 لنصر يوم السادس من أكتوبر، والذي يوافق اليوم الأربعاء، وسط حضور عدد كبير من السياح زوار المناطق الأثرية بمحافظة الأقصر وركاب رحلات البالون الطائر، وسط تشديدات أمنية أعلنتها الأجهزة الأمنية لتأمين الزوار.

12 رحلة بالون تحلق في سماء البر الغربي

وأوضح، مصدر باتحاد شركات البالون الطائر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد رحلات البالون الطائر المحلقة في سماء غرب الأقصر، اليوم الأربعاء، بلغ 12 رحلة بالون، تحمل على متنها عدد 250 سائح وسائحة من مختلف الجنسيات في العالم، أبرزها الجنسيات «الإسبانية، الفرنسية، الهولندية، الرومانية، البولندية، الروسية، الصينية».

رحلات شارتر من دول أوبية

وتستقبل محافظة الأقصر، الفترة الحالية عددًا من رحلات الشارتر أو الطيران العارض القادم مباشرة من مدريد بإسبانيا وباريس بفرنسا، فضلًا عن الرحلات الجديدة القادمة من رومانيا مباشرة لمطار الأقصر الدولي، حيث يزور السياح محافظة الأقصر للقيام بجولات داخل المناطق الأثرية بالبرين الغربي والشرقي من معبد وادي الملوك والملكات والدير البحري، ومقابر النبلاء وغيرها من المناطق السياحية.

إجراءات احترازية لتأمين السياح

ويزور السياح المناطق الأثرية وسط إجراءات احترازية فرضتها وزارة الصحة والسكان على الزوار من مختلف الجنسيات، تحسبُا لنقل عدوى كورونا في ظل انتشار الفيروس، من حيث ارتداء الماسكات الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.