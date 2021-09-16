لسوء الأحوال الجوية.. إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر اليوم

أعلنت إدارة مطار إقلاع البالون الطائر بغرب محافظة الأقصر، إلغاء رحلات البالون الطائر، صباح اليوم الخميس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي شهدتها الساعات الأولى من صباح اليوم، بناءً على تعليمات سلطات الطيران المدني نتيجة وجود حالة من عدم الاستقرار في الطقس في هذا التوقيت.

إجراءات احترازية مشددة أثناء انطلاق رحلات البالون

وتشهد محافظة الأقصر، انطلاق رحلات البالون الطائر من مطار الإقلاع في غرب المحافظة، على متنها العديد من السياح من مختلف الجنسيات من مختلف المناطق في العالم، لمشاهدة المظاهر الطبيعية الأثرية الخلابة من أعلى السماء في البر الغربي غرب محافظة الأقصر.

وتأتي رحلات السيُاح على متن البالون الطائر في غرب محافظة الأقصر، وسط إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي جعل الكثير من دول العالم الغربي، تغلق مجالها الجوي أمام السفر والرحلات والتحركات في مختلف الأماكن في العالم مما أثر على حركة السياحة بشكل كبير داخل الدول السياحية منها مصر، حتى بدأت تعود مرة أخرى تدريجًا في منتصف العام الجاري.

انطلاق 10 رحلات بالون طائر

وشهدت محافظة الأقصر، صباح أمس الأربعاء، انطلاق عدد 10 رحلات بالون طائر في سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، على متن هذه الرحلات عدد كبير من السيُاح جاءوا لزيارة المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر، والانطلاق في رحلات البالون الطائر والاستمتاع بالطقس والجو المعتدل في هذا التوقيت من اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة من عمليات التأمين للأفواج السياحية سواء من بداية وصولهم وحتى عودتهم إلى مقار إقامتهم داخل محافظة الأقصر السياحية.