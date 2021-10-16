رئيس الهيئة الهندسية: 30% نسبة التطوير في عواصم 13 محافظة

قال اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الدولة بدأت العمل في تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى في 13 محافظة بإجمالي 108 آلاف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ في تلك المشروعات وصلت إلى 30%، ومن المقرر الانتهاء منها في العام المقبل.

50% نسبة تنفيذ مشروعات منطقة السلام

وأضاف «الفار»، في كلمة له خلال افتتاح مشروعات جديدة للمناطق غير الآمنة بمحافظة الجيزة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن نسبة التنفيذ لهذه المشروعات في منطقة السلام بالقاهرة وصلت إلى 50%، وفي المعصرة 25%، وفي السويس 31%، وفي دمياط نسبة التنيذ وصلت إلى 34%، وكفر الشيخ 20%، والغربية 18%، والفيوم 30%، والقليوبية 18%، والشرقية 38%، وقنا 21%، والمنيا 38%، وسوهاج 33%.

الفار: نسعى لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية في مشروع تطوير عواصم المحافظات

وتابع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بأن الهيئة تبحث عن أراضي يمكن تنفيذ باقي المشروعات عليها، لكي يصل عدد الوحدات السكنية إلى 500 ألف وحدة سكنية، وليس 108 آلاف وحدة فقط.

يذكر أنه جرى إدراج منطقة سن العجوز ضمن المناطق غير الآمنة والتي لها أولوية عاجلة لنقل مواطنيها وتوفير مساكن حضارية بديلة لهم بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، في إطار توجهات الدولة نحو الإنتهاء من كافة المناطق غير الآمنة وتوفير سكن حضاري لقاطنيها.

المشروع يحمل طابعا حديثا، وأقيم لصالح سكان منطقة «سن العجوز»، على أعلى مستوى ومزود بكافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطني سن العجوز، فضلاً عن تزويدها باحتياجات قاطنيها، وذلك استكمالا لما بدأته القيادة السياسية في مجال تطوير المناطق غير الآمنة وتسكين قاطنيها بوحدات حضارية لتوفير البيئة التي تليق بالمواطن المصري في كافة المحافظات لإتاحة بيئة صحية آمنة.