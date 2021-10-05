تعرف على أبرز تفاصيل مشروعات الإسكان الجاري طرحها خلال أيام

عقب إعلان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح وحدات سكنية جديدة، والتي وصفها بأنها «الأضخم» في تاريخ مشروعات الوزارة، تنشر «الوطن» خلال التقرير التالي، أبرز تفاصيل وملامح الطرح الجديد لوحدات الإسكان بالمدن الجديدة؛ لمعرفة أهم الفروق بين المشروعات والتي جاءت كالآتي:

تفاصيل وحدات الإسكان الفاخر بمشروعات «جنة ودار وسكن مصر» قبل طرحها للمواطنين

أعلن المهندس وائل سمير رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن ترتيب المشروعات الجاري طرحها قبل منتصف أكتوبر الجاري، من حيث الأفضلية، تبدأ بوحدات «جنة»، ثم «دار مصر»، ثم وحدات مشروع «سكن مصر».

مشروع «جنة»

تنشر «الوطن» تفاصيل مشروع «جنة» قبل طرح الوزارة؛ وهو عبارة عن كمبوند متكامل الخدمات يحتوي على سور خرساني وبوابات أمن، ويضم حمام سباحة بين العمارات، والمساحات تبدأ من 100م إلى 150م، وجميع العمارات بالمشروع بها أسانسير داخل كل عمارة، والعمارة تتكون من أرضي + 5 أدوار متكررة، كما أن جميع الوحدات السكنية بالمشروع تشطيب كامل، وفاخر، وتتمتع بحصة في الأرض، وجميع خدمات الكمبوند في موقع منفصل داخل الكمبوند، وبعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل حدائق حق تنتفاع .

مشروع «دار مصر»

أما فيما يخص «مشروع دار مصر» فهو عبارة عن كمبوند متكامل الخدمات، يضم سور خرساني وبوابات أمن، والمساحات تبدأ من 100 متر، وتصل إلى 150 متر مربع، والعمارات تحتوي على أسانسير، والعمارة تتكون من دور أرضي + 5 أدوار متكررة، وجميع الوحدات السكنية تشطيب كامل، ومميز، وتتمتع بحصة في الأرض، وجميع خدمات الكمبوند في موقع منفصل داخل الكمبوند، وبعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل حدائق حق انتفاع.

مشروع «سكن مصر»

وجاء مشروع «سكن مصر» من حيث الأفضلية في المرتبة الثالثة بعد المشروعين السابقين، وهو عبارة عن تجمع عمراني متكامل يحتوي على سور شجري وبوابات أمن، وجميع المساحات تبدأ من 106م وتصل إلى 133م، وبعض العمارات فيها تحتوي على أسانسير مثل: «الشروق - المنصورة الجديدة - العلمين الجديدة - وبعض عمارات القاهرة الجديدة» والبعض الآخر لا يحتوي على أسانسير، وجميع الوحدات السكنية تشطيب كامل، والعمارات تتكون من دور أرضي + 5 أدوار متكررة، باستثناء مشروع سكن مصر العلمين الجديدة، حيث يتكون من أرضي + 7 أدوار متكررة، وجميع الوحدات لها حصة في الأرض، وبعض وحدات الدور الأرضي تحتوي على خدمات عبارة عن محلات تجارية.

وتختلف الوحدات الجاري طرحها، خلال الأيام القليلة المقبلة، اختلافًا كاملًا عن الوحدات التي تم طرحها في مكاتب البريد، والتي تخص محدودي الدخل ومتوسطي الدخل.

الجزار: الوحدات الجاري طرحها تناسب مختلف شرائح المجتمع

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعلن عن طرح حزمة وحدات سكنية متنوعة، تناسب كافة شرائح المجتمع، ويدخل معظمها في إطار المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، بفائدة 3%، ولمدة سداد تصل إلى 30 عامًا.