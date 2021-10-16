السيسي: قولت اعملوا للناس حاجة صح ودي تكاليف كبيرة للإصلاح

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشاهد لمنطقة «الحرفيين» بالدويقة، عرضت خلال حفل افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة، مفسرًا أنَّ الوحدات كانت عبارة عن غرفتين فقط، وعليه اضطر الأهالي لبناء غرفة ثالثة نزولًا على راحة أبناءهم، لذا لا يمكن أن يتّم البناء بهذه الطريقة مرة أخرى.

أزلنا 2500 شقة لبناء محور «شينزو آبي» ونقلنا أصحابها لـ«أهالينا 1 و2»

وأشار الرئيس السيسي إلى مشروع منطقة «الأمل»، لافتًا إلى أنَّه كان يطلق عليها اسم غير لطيف سابقًا، مبينًا أنَّه لتنفيذ مشروع إنشاء محور «شينزو آبي»، تمّ إزالة أكثر من 2500 شقة، ونقل الأهالي إلى مشروعي «أهالينا 1» و«أهالينا 2»، بهدف بناء طريق ممهد يصل إلى مشروع «جاردينا» مرورًا بالتجمع الأول.

«دي مش حلول.. دي تكاليف كبيرة أوي للإصلاح وليس حلبناء جديد»

وحول «الأكشاك» التي صممتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أسفل أحد الكباري، علق رئيس الجمهورية، قائلًا إنَّ وجه بعدم ترك المنطقة أسفل الكوبري فارغة حتى لا تتحول لمنطقة مخلفات، لكن جانبي الكوبري كانا عبارة عن بيوت لابد من إزالتها لإنشاء مكان حضاري يوفر للأهالي مكانًا يحلمون بالعيش فيه.

وأوضح الرئيس: «لو تركت الكوبري ده من غير ما يتعمل فيه حاجة هيتحول لمكان مخلفات أو الناس هتحط أي حاجة، قولت اعملو للناس حاجة صح، ودي مش حلول.. دي تكاليف كبيرة أوي علينا وعليكو، دي فلوسكو اللي بنعمل بيها الكلام ده، وبنصلح بيها أوضاع مش بنعمل جديد».