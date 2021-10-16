السيسي: «بتبنوا على الأرض الزراعية الغالية وسايبين الصحراء»

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشاهد من قرية «الديسمي»، وهي القرية التي بنيت على أراضي زراعية، منبهًا إلى ضرورة اهتمام الجميع بتعمير الصحراء والبناء عليها، وألا يكون الاهتمام من قبل القيادة السياسية أو الحكومة فقط، قائلًا «القضية دي قضيتنا كلنا».

توجد أراضي تتوافر بها المياه دون الحاجة لمحطات رفع «ليه تبنوا عليها»

وضرب رئيس الجمهورية، مثالًا على ذلك بمشاهد لقرية «الديسمي» عرضت خلال حفل افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى أنَّ أرض هذه القرية تتوافر بها ترع ومصارف وتصل لها المياه دون الحاجة لمحطات رفع.

«رايحين تبنوا على الأرض اللي انتوا هتشتغلوا وتعيشوا عليها»

وتابع الرئيس السيسي: «يا جماعة الأرض الغالية أوي دي بتضيعوها بالطريقة دي، وبتسيبوا الصحراء»، منوهًا إلى أن مساحة الصحراء في مصر تصل نسبتها إلى نحو أكثر من 90%، مستكملًا: «رايحين تبنوا على الأرض اللي أنتو هتشتغلوا وتعيشوا عليها»، مشددًا على أنَّه يجب تركها والعيش على الأرض الجافة.