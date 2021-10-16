تفاصيل وفاة سيدة في كرداسة: قتلتها جرعة هيروين زائدة

تمكنت جهات التحقيق، من كشف غموض واقعة العثور على جثمان سيدة داخل منزلها بكرداسة، إذ تبين أن الوفاة نتيجة جرعة هيروين زائدة، بحسب ما انتهت إليه أعمال تشريح الجثمان.

جرعة هيروين زائدة تقتل سيدة كرداسة

أفادت تحريات المباحث، بأن سيدة كرداسة المتوفية بجرعة هيروين زائدة كانت تقيم في شقة بمفردها، وأن الوفاة ليس فيها أي شبهة جنائية، كما أن الجثمان لم تظهر عليه أي طعنات تشير إلى أنها ماتت مقتولة ولم تظهر أيضًا أي آثار عنف على الأبواب والنوافذ.

وأظهرت معاينة النيابة لجثمان السيدة تدعى «أمينة» في العقد الرابع من العمر، أنها ترتدي ملابسها بشكل كامل.

اكتشاف وفاة سيدة كرداسة

وأوضحت التحريات، أن أحد أقارب السيدة اكتشف وفاتها خلال زيارتها فظل يطرق الباب مرات متكررة فلم تجبه وعندما استغاث بالجيران، وتم كسر الباب عثروا عليها جثة هامدة فأبلغوا قسم شرطة كرداسة وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين العثور على سيدة متوفية داخل منزلها وأنها تقيم بمفردها.

استدعت أجهزة الأمن سيارة الإسعاف وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تنفيذًا لقرار النيابة العامة بتشريحه لبيان أسباب وفاتها رسميًا.

وفاة سيدة كرداسة طبيعية

وقالت مصادر أمنية، إن وفاة سيدة كرداسة ليس فيها أي شبهة جنائية وأن الوفاة ناتجة عن تعاطيها جرعة مخدرات زائدة، وأنها تقيم في شقتها بكرداسة منذ عدة أشهر وكانت تخرج لعملها في ساعات الليل وتعود إلى شقتها حتى عثر الجيران عليها جثة هامدة.