الهيئة الهندسية: نعمل في 5207 مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة

استعرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، آخر تطورات مشروع مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن الهيئة كُلفت بالعمل في 10 محافظات تضم 27 مركزًا، تضم 184 قرية، و745 قرية فرعية، و5253 تابعًا، مشددًا على أنهم يعملون في إنشاء مشروعات طرق وكهرباء وصرف صحي وري، وغيرها وإجمالي المشاريع 5207 مشروعات، استلموا منها 4922 مشروعًا ونسبة البدء في تنفيذ المشروعات 91%، ونسبة تنفيذ المشروعات نحو 49%، وهي نسبة قليلة لأن بعض الأراضي لم يتسلمونها حتى الآن.

وأضاف «الفار»، في كلمة له خلال افتتاح مشروعات جديدة للمناطق غير الآمنة بمحافظة الجيزة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الخطة الزمنية للتنفيذ سريعة ومبسطة، وسيجري الانتهاء من مشروعات المياه والصرف الصحي خلال العام الجاري، أما المستشفيات فسوف تستغرق وقتًا أطول، نظرًا للتجهيزات التي تحتاجها.

مشروعات الإسكان سيجري الانتهاء منها خلال 3 أشهر

وتابع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنه سيجري الانتهاء من مشروعات مراكز الشباب والرياضة، والزراعة، والتنمية المحلية، والري والكباري مع نهاية العام الحالي، أما مشروعات الإسكان فسيجري الانتهاء منها خلال 3 أشهر، وهناك مشروعات أخرى مثل الغاز سيجري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددًا على أنه جرى الانتهاء من 620 مكتب بريد، وجاري تطوير 296 مكتبًا آخر، كما جرى تخصيص 9 مليارات جنيه لتأهيل وتبطين الترع.

سن العجوز لها الأولوية العاجلة

يذكر أنه جرى إدراج منطقة سن العجوز ضمن المناطق غير الآمنة والتي لها أولوية عاجلة لنقل مواطنيها وتوفير مساكن حضارية بديلة لهم بناء علي تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن، في إطار توجهات الدولة نحو الانتهاء من كل المناطق غير الآمنة وتوفير سكن حضاري لقاطنيها.

المشروع يحمل طابع حديث، وأقيم لصالح سكان منطقة «سن العجوز»، على أعلى مستوى ومزود بكل الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطني سن العجوز، فضلاً عن تزويدها باحتياجات قاطنيها، وذلك استكمالا لما بدأته القيادة السياسية في مجال تطوير المناطق غير الآمنة وتسكين قاطنيها بوحدات حضارية لتوفير البيئة التي تليق بالمواطن المصري في كل المحافظات لإتاحة بيئة صحية آمنة.