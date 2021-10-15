سقوط هالة صدقي في مهرجان الجونة.. وبوسي شلبي: «خدتي عين»

قالت الفنانة هالة صدقي إنها تعرضت للسقوط في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس، وهو سبب اختفائها من الحفل بشكل مفاجئ، وذلك خلال ظهورها في مقطع فيديو نشرته الإعلامية بوسي شلبي عبر خاصية «ستوري» على حسابها بـ «إنستجرام».

هالة صدقي تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد سقوطها في افتتاح الجونة

وطمأنت الفنانة هالة صدقي جمهورها على حالتها الصحية بعد سقوطها، مؤكدة أنها الآن في حالة جيدة، وردت ساخرة على بوسي شلبي التي نصحتها باستخدام أحد المستحضرات الطبية، قائلة: «لا أنا خلاص عديت المرحلة دي من زمان»، وتابعت الإعلامية: «خدتي عين».

لبلبة عن سقوطها في الجونة السينمائي: «افتكروني وقعت»

ولم تكن هالة صدقي هي الفنانة الوحيدة التي تسقطت، أمس، في حفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان، حيث سقطت الفنانة لبلبة من على المسرح أثناء نزولها بعد إلقاء كلمة عن الفنان الراحل سمير غانم، وتصدرت لبلبة «تريند» منصات التواصل الاجتماعي، ليطمئنوا على حالتها الصحية.

ومن جانبها، أكدت لبلبة في تصريحات لـ «الوطن» أنها لم تسقط تماما، ولكنها نجحت في إنقاذ نفسها، موضحة: «وأنا نازلة على السلم بطانة الفستان لفت على رجلي حاولت أعدلها برجلي لفت أكتر ففيه حركة كنت متعلماها في الباليه زمان أني أنزل على ركبتي عشان مقعش وفعلا عملتها وأول ما عملتها افتكروني وقعت فجريوا عليا».

وعبرت الفنانة المصرية عن سعادتها بالمكالمات التي تلقتها للاطمئنان على صحتها، مؤكدة أن قدمها في حالة جيدة ولم تتعرض لأي إصابات، كما أصرت على ارتداء «كعب عالي».

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة حتى يوم 22 أكتوبر الجاري، بتواجد مجموعة كبيرة من النجوم من مصر والوطن العربي، كما يشهد عروضا وفعاليات سينمائية متنوعة.