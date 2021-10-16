روسيا تطلق لقاح «سبوتنيك إم» لمواجهة فيروس كورونا للأطفال

يبشر تطور جديد بقرب ظهور لقاح مضاد لكورونا للأطفال، وأكد مدير مركز جاماليا الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر جينتسبرج، أن بلاده ستخصص لقاحا مضادا لفيروس كورونا يحمل اسم «سبوتنيك M» مخصص للأطفال.

وقال جينتسبرج، وفقا لشبكة روسيا اليوم الإخبارية الناطقة بالعربية، اليوم السبت، إن اللقاح المضاد لفيروس كورونا للأطفال يمكن أن يسمى «سبوتنيك M»، حيث إن «M» تعني للصغار بالروسية، وبالتأكيد سيبقى اسم سبوتنيك، لكن تمت إضافة الحرف «M»، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

التطعيم سيكون طوعيا بموافقة الوالدين

وكان مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنتسوف، قد ذكر في وقت سابق أن تطعيم المراهقين في حال تسجيل اللقاح الجديد سيكون طوعيا، وسيجري ذلك بموافقة الوالدين، أو الممثلين القانونيين لهم.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» قد منحت لقاح «فايزر/ بيونتك Pfizer-BioNTech» الضوء الأخضر ليتوسع ويشمل المراهقين الذين تزيد أعمارهم على 12 عامًا، بعدما وافقت سابقا على منحه لمن هم بعمر 15 سنة.

وأعلنت شركة موديرنا في تحليل مبكر لنتائج المرحلتين الثانية والثالثة أن تجربتها السريرية أظهرت أن اللقاح كان فعالاً بنسبة 96% ضد عدوى فيروس كورونا المصحوبة بأعراض لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، لكن لم تذكر الشركة متى ستقدم طلب «الاستخدام الطارئ» إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدام اللقاح في هذه الفئة العمرية.

تجارب على الأطفال من عمر 6 أشهر

وتستقطب شركة موديرنا الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و11 عامًا لإجراء تجربة لقاح الأطفال، وذلك بسحب تقرير لشبكة العين الإخبارية.

ولم تشر الشركة إلى متى ستحصل على نتائج من هذه التجربة، لكن إذا اتبعت جدولًا زمنيًا مشابهًا لجدول لشركة فايزر، فيمكن أن تطلب «الاستخدام الطارئ» للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و11 عامًا بحلول أوائل الخريف.