مصدر بـ«الصحة»: لقاح كورونا متاح للأطفال من 12 إلى 18 عامًا.. وممنوع للسيدات الحوامل

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن لقاح فايزر في مصر سيكون متاحًا في جميع مراكز تلقي لقاح كورونا خلال أيام قليلة، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية بعد تحليل عينات منه للسماح بتطعيم المواطنين به، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لقاح فايزر عبارة عن جرعتين بفاصل زمني 21 يومًا، وتصل نسبة فاعليته بعد الجرعة الثانية إلى 95%، وفقًا لبيان الشركة المنتجة له».

الفئات الممنوعة من لقاح فايزر في مصر

وعن الفئات الممنوعة من أخذ لقاح فايزر، أكد المصدر أنه متاح لجميع المواطنين بمن فيهم الأطفال من عمر 12 إلى 18 عامًا، والسيدات الحوامل، ولكن في مصر لن يسمح بإعطاء اللقاح للحوامل، وسيجري الاعتماد على مناعتهم الطبيعية لمواجهة فيروس كورونا.

وجدد المصدر الدعوة للمواطنين بشأن سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، لافتًا إلى استعداد الوزارة لاستقبال شحنة جديدة من لقاح فايزر خلال الأسبوع المقبل، في مصر.

عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا في مصر

وكشف المصدر عن أن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، ووصل إلى 14 مليون مواطن حتى مساء أمس، 7 ملايين منهم حصلوا على الجرعتين الأولى والثانية، وأكد المصدر أنه -حتى الآن- لم يجرِ تسجيل أي شكوى بخصوص ظهور أعراض جانبية خطيرة أو غريبة على متلقي لقاح كورونا.

الصحة تطالب بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأكدت رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.