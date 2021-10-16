«فودة» يوافق على علاج طفل مصاب بالتوحد في الطور بأصوات الدلافين

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص، إنه وافق على علاج طفل من أبناء مدينة الطور مصاب بالتوحد، باستخدام أصوات الدلافين في منتجع دولفينا شرم الشيخ.

وأشار المحافظ إلى أن والد الطفل عمر عبد الرحيم قدم طلبا أثناء حضور حفل بدء العام الدراسي بمدرسة التربية الفكرية بالطور، يطلب فيه المساعدة في علاج ابنه المريض، وقال الأب للمحافظ إن ابنه يبلغ من العمر 8 سنوات، ومصاب بالتوحد، ولا يستطيع المشي، وناشد المحافظ الموافقة على إجراء جلسات لابنه بأصوات الدلافين في شرم الشيخ، حتي يتمكن الطفل من التعايش مع المجتمع، خاصة أن علاج الشاب الصربي نجحت ونطق الطفل اسم والدته لأول مرة.

10 أيام كورس علاج الدلافين في شرم الشيخ

من جانبه، قال وجدي سعد، صاحب منتجع دولفينا شرم الشيخ، إنه يرحب بمساعدة أي حالات غير قادرة على العلاج من أبناء مصر، لأن هذا واجب إنساني وقومي، لافتا إلى أن المنتجع من ضمن خمسة مراكز على مستوي العالم تقدم هذا النوع العلاجي.

وأضاف أن كورس العلاج 10 أيام، بواقع ثلاث ساعات كل يوم، حيث يقوم الخبراء والمتخصصون باصطحاب الطفل إلى المياه، وتجميع الدلافين حوله ليصدوا بأصواتهم المعروفة، حتي يتمكن مخ الطفل المريض من الاستجابة لهذه الموجات الصوتية، موضحا أن الحالة قد تختلف استجابتها من شخص لآخر، وقد يتم شفاء حالات في وقت قياسي، لا سيما حالات الأطفال، لأن استجابتهم تكون سريعة، وكلما اُكتشفت الحالة مبكرا تكون نتائج العلاج إيجابية.

وقال إن العلاج باستخدام أصوات الدلافين تشمل النظر أو الاعتناء بالدلفين، ولمسهم، ودخول الماء والسباحة معهم، ولكن العلاج يعتمد على السباحة والمرح مع الدلافين عدة جلسات.

ولفت إلى تقديم كورس العلاج إلى ثلاثة أطفال من صربيا والعراق، والآن يتم علاج طفل مصري.