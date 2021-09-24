انتهاء رحلة علاج صربي مصاب بالتوحد بـ«أصوات الدولفين» في شرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن والد الشاب الصربي نيكولا، 19 عاما، الذي يعاني من التوحد، قدم الشكر إلى القيادة السياسية بعد انتهاء كورس علاج ابنه في منتجع شرم الشيخ والذي انتهى أمس الأول، حيث خضع الشاب الصربي إلى كورسات علاج في منتجع دولفينا شرم عبارة عن موجات التراسونيك تصدر من الدلافين ويتم الاستجابة لهذه الموجات.

وأضاف فودة أن هذا النوع من السياحة إضافة جديدة إلى شرم الشيخ ولا بد من استثمار هذه الثروة وتعظيمها وجذب السياح الذين يهتمون بهذه النوع من العلاج.

حجوزات جديدة للعلاج باستخدام أصوات الدلافين

وجدي سعد صاحب منتجع دولفينا شرم قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن وسائل الإعلام المصرية، وبخاصة صحيفة الوطن، تبنت أزمة الشاب الصربي الذي جاء إلى مصر لتلقي كورس علاج داخل المنتجع، منذ البداية وهي التي نشرت أول تقرير حول العلاج باستخدام التراسونيك الدولفين، ما جرى نشره ساعد في انتشار الموضوع داخليا و خارجيا، موضحا أنه تلقى اتصالات من داخل مصر وخارجها لحجز موعد لعلاج أطفال يعانون من أمراض في المخ مثل التوحد.

وقال إن أسرة طفل من العراق سوف تأتي أول أكتوبر لبدء كورس علاجي لابنهم مدته عشرة أيام، موضحا أن أسرة مصرية حجزت موعد آخر لبدء علاج أحد أبنائها.

وقال صاحب منتجع دولفينا إنه سوف يخصص جزءا لعلاج الأطفال غير القادرين من المصريين.

شرم الشيخ ضمن أشهر 10 أحداث في صربيا خلال هذا العام

وأكد وجدي سعد أنه التقى والد الشاب نيكولا قبل مغادرته أرض مصر، وقدم الأب له الشكر على حسن التنظيم والاستقبال وتنفيذ الكورس عن طريق متخصصين، وقال إن والد الطفل أكد أن علاج الشاب في شرم الشيخ سوف يكون ضمن أهم 10 أحداث جرى خلال 2021، خاصة أن حالة ابنه معروفة للجميع في صربيا، والحالة تحسنت كثيرا داخل شرم الشيخ.

وقال إنه والد نيكولا سوف يلتقي وسائل الإعلام المحلية والدولية عقب عودته إلى صربيا لشرح نجاح تجربة ابنه في شرم الشيخ.