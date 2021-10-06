وظائف شركة مياه الشرب والصرف 2021.. الشروط المطلوبة للمتقدمين

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشروط الواجب توافرها للمتقدمين للتعيين بالوظائف، وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 بالشركة.

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب والصرف 2021

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبناء محافظة قنا.

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 35 عاما في تاريخ الإعلان باستثناء سائقي المعدات الثقيلة.

- العمل سيكون بنظام الورادي.

- العمل بنظام التعاقد مع وضع الموظف سنة تحت الاختبار.

- اجتياز كل الاختبارات وفقا للوائح الشركة.

- يراعى استيفاء نسبة 5% للمعاقين من الوظائف.

- عدم قبول أي طلبات بعد الإعلان.

المستندات المطلوبة للمتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب والصرف 2021

- صورة من أصل شهادة المؤهل.

- صورة من أصل شهادة التجنيد.

- صورة من أصل الرقم القومي.

- صورة من أصل رخصة القيادة.

- صورة من أصل شهادة القيد من نقابة المهندسين.

- صورة من أصل شهادة التأهيل للمعاقين.

- صورة من أصل شهادة قياس مستوى المهارة للوظائف.

- يتم استكمال باقي المستندات بعد القبول.

الوظائف المطلوبة لشركة مياه الشرب والصرف 2021

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا في الإعلان رقم 1 لسنه 2021 التخصصات والمؤهلات المطلوبة للوظائف وهي كالتالي

- 2 مهندس ثالث: الأول تخصص ميكانيكا والثاني تخصص كهرباء.

- كيميائي مياه ثالث: حاصل علي بكالوريوس علوم شعبة كيمياء وميكروبيولوجي.

- مراقب امن رابع: دبلوم تجارة نظام 3 سنوات /ثانويه عامه/ ثانوية أزهرية.

- قارئ ومحصل رابع: دبلوم تجارة نظام 3 سنوات.

- كاتب ومدخل بيانات: دبلوم تجارة نظام 3 سنوات.

- امين مخزن رابع : دبلوم صنايع نظام 3 سنوات.

- فني تشغيل رابع: د صنايع/ د تلمذة نظام 3 سنوات "ميكانيكا- كهرباء- أعمال صحية- تبريد وتكييف"

- فني معمل رابع: دبلوم زراعة نظام 3 سنوات.

- حرفي تشغيل «مياه وصرف» خامس: محو أمية - ابتدائية- أعدادية

- سباك خامس: محو أمية - ابتدائية- أعدادية

- لحام خامس: محو أمية - ابتدائية- أعدادية

- كهربائي خامس: محو أمية - ابتدائية- أعدادية

- سائق خامس: محو أمية - ابتدائية- أعدادية + رخصة درجة أولى وثانية

- سائق معدات ثقيلة: محو أمية - ابتدائية- أعدادية + رخصة معدات ثقيلة

عامل خدمة: محو أمية - ابتدائية