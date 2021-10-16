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محمود مسلم

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 17-10-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
11:58 م | السبت 16 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء سريع البديهة، ويمكنه التفكير في العديد من الأشياء في وقت واحد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر معاكس مهنيا ويضع الهموم على عاتقك، ومن المهم أن تتصرف بحكمة لتثبت أنك على قدر المسئولية.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

فينوس في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالتشوش والميل للعناد.. انتبه وحافظ على علاقاتك.

 

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكي ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو. 

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