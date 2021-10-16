حظك اليوم برج الجوزاء السبت 16-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يسعى مولود برج الجوزاء إلى خوض التجارب بهدف التعلم واكتساب الخبرات، كما أن العائلة من الأمور المهمة لديه، فتجده يهتم بأطفاله وأفراد عائلته ويراعيهم ويحرص على إسعادهم، ويبني علاقات عاطفية معهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك بمحاولة إعطاء انطباع جيد عن نفسك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

اليوم حاول أن تقاوم التشوش وأن تقوم بما عليك نحو من حولك.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكي ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.