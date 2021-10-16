حظك اليوم برج الميزان السبت 16-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الميزان، الكثير من الأفكار الجميلة، والأحلام اللطيفة، ولكن في بعض الأحيان يواجه مشكلة في تحويلها لواقع، وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في منزل العمل يدفعك اليوم لتتحرك بحماس وتبدو بكامل لياقتك حتى ولو كان اليوم مشحونا.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

فينوس بمنزل العلاقات تعدك بأوقات ممتعة تجمعك بمن تحب ولا شيء يفقدك حماسك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أمير كرارة، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.