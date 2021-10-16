حظك اليوم برج العقرب السبت 16-10-2021 مهنيا وعاطفيا

من أبرز صفات برج العقرب الكتمان والغموض فهم لا يكشفون الكثير عن أنفسهم للآخرين، لتأمين الحماية لأنفُسهم ولحياتهم الخاصة، وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

اليوم تستعيد هدوءك النفسي وتبدو موفقا في إنجاز أعمالك وتستطيع أن تستمتع بوقتك جيدا.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

القمر في منزل الحب يملأ قلبك بالمشاعر الدافئة ويدفعك لإظهار حبك نحو من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجمة العالمية جوليا روبرتس، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أكتوبر.