حظك اليوم برج الثور الأحد 17-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يصاب باليأس أو الإحباط بصعوبة كما أنه عنيد ويسيطر بشكل كبير على التحديات التي تواجهه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في منزل المشروعات يمدك بالجرأة والنضج وتحسم اليوم موضوعا حيويا.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

الوضع الفلكي يدفعك اليوم لاتباع أسلوب هادئ وودي هو الأنفع بالنسبة لك

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.