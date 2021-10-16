حظك اليوم برج الثور السبت 16-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتحمل مولود برج الثور مسؤولية كبيرة والجميع يعتمد عليه، كما أنه عنيد ويواجه التحديات بإصرار كبير كما يملك شخصية قوية وصبورة، ويصعب إحباطه ويعرف عنه أنه محب للعمل ومثابر ويثق في قدراته، ويجتهد لتحسينها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

من السهل اليوم أن تحصل على مساندة أحد المخلصين ممن يحبونك وتشعر بالامتنان له.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

القمر في منزل الأصدقاء... قد تجد اليوم أن الأحباب والأصدقاء يمثلون مساحة مهمة في حياتك.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنانة أصالة ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.