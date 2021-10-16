رحلة مدرسية لتنظيف نهر في إندونيسيا تتحول لمأساة: غرق 11 طفلا

تحولت نزهة مدرسية بغرض تنظيف نهر في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا، إلى مأساة انتهت بغرق 11 طالبا وتم إنقاذ 10 آخرين ونقلهم للمستشفى، وذلك حسبما ذكر مسؤولون محليون، اليوم السبت.

150 طالبا كانوا هناك

كشف مسؤولون محليون عن أن 150 طالبا من مدرسة إسلامية إعدادية، كانوا ضمن رحلة مدرسية ويشاركون في التنظيف أمس الجمعة، على ضفاف نهر سيليور، عندما انزلق 21 منهم في المياه، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن الأسوشيتد برس.

انزلق أحدهم وتبعه الآخرون

وقال رئيس مكتب باندونغ للبحث والإنقاذ، ديدن ريدوانسيه: كان الطقس جيدا، ولم تكن هناك أي سيول. هؤلاء الأطفال الذين غرقوا كانوا يمسكون بأيدي بعضهم البعض. انزلق أحدهم وتبعه بقيتهم.

سكان قريبون ينقذون 10 طلاب

واستطاع سكان قريبون من موقع الحادث وفريق إنقاذ من انتشال 10 من الطلاب الذين تم نقلهم إلى مستشفى قريب.

رجال الإنقاذ استخدموا عوامات كبيرة باللون البرتقالي، قابلة للنفخ، للبحث عن الضحايا، وتم حصر جميع الطلاب عند انتهاء البحث ليل الجمعة.

لم يكونوا يرتدون سترات نجاة

يبدو أن الطلاب لم يكونوا يرتدون سترات النجاة. وذكرت بعض التقارير أنهم كانوا يحاولون عبور النهر، الذي يشتهر بركوب الأطواف وأنابيب الترفيه (الأنابيب الداخلية)، عندما سقطوا فيه.

وعادة ما تتسبب الأمطار في انزلاقات أرضية متكررة وسيول في إندونيسيا، حيث يعيش ملايين الأشخاص في المناطق الجبلية أو بالقرب من السهول الفيضية.