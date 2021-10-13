وكيل «حقوق الإنسان» بالبرلمان: مصر لا تحتاج إلى وصاية من المجتمع الدولي

قال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، إن المجمع الدولي ظل يندد بتعامل مصر مع ملفات المواطنة والمرأة إلى أن قدمت القيادة السياسية نموذجًا مشرفًا للتمكين المرأة والمساواة في الحقوق والواجبات مما أسكت لسان العالم.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان، في تصريحات خاصلة لـ«الوطن»، أن تطور مصر في ملف حقوق الإنسان تطور واضح من حيث الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليم والسكن، بالإضافة إلى حق المواطنة وعدم التمييز والتي تمثل الأمن والأمان للمواطن المصري وهي أولويات ملف حقوق الإنسان.

كل الحقوق مكفولة في الدولة المصرية

وأضاف «أبو العلا» أن الحقوق السياسية مكفولة في الدولة المصرية ونجد ذلك في المشاركة السياسية وأشراك كل الأحزاب والفصائل الشعبية على اختلافها في البرلمان المصري، ووجود حوارات مجتمعية موسعة للقضايا التي تخص المواطن.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان، «لن يحمي حقوق الإنسان المصري إلا الإنسان المصري»، لافتًا أن مصر تعي بأولوياتها في ملف حقوق الإنسان ولا تحتاج إلى وصاية من المجتمع الدولي.

لا يوجد معسكرات لاجئين بمصر

وأشار وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إلى أن مصر يصلها عدد كبير من اللاجئين ولا يوجد معسكر لاجئين واحد بل يتم إشراكهم في المجتمع المصري، أما بالنسبة لتجريم الهجرة غير الشرعية فقد قام المجلس بدوره للحد من هذه الظاهرة بالقوانين والتشريعات، مؤكدًا أن مصر لا يخرج منها أي هجرات غير شرعية.

وجاء تصريحات وكيل لجنة حقوق الإنسان، بعد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر قمة فيشغراد حول حقوق الإنسان في مصر والهجرة غير الشرعية والتي أكد فيها علي تطبيق حقوق الإنسان داخل مصر بما يقره الدستور.

وأكد الرئيس، أن المشاريع التنموية القائمة والتي تحسن من جودة حياة الإنسان، لافتًا على تعامل مصر مع اللاجئين والذي وصفهم بالضيوف ويشتركون مع المصريين في كثير من الحقوق.