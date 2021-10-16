السيسي: أنا مبشوفش اللي اتعمل.. بشوف اللي لسه ما اتعملش وده كتير

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «من كام يوم كدا، حد بيقولي هو أنت ليه مش فرحان؟ ده اللي بيتعمل كتير أوي، قولتله تصدق أنا مبشوفش اللي اتعمل بشوف اللي لسة ما اتعملش، واللي متعملش كتير».

هل المشككون في مشروع العاصمة الإدارية وقت إطلاقها لسة عند كلامهم دلوقتي؟

وأضاف السيسي خلال حديثه بحفل افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة، «بفكر المصريين عندما أطلقنا مشروع بناء المدن الجديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة تم شن حملة كبيرة جدا من مغرضين، سواء كان هدفهم التشكيك كالعادة وبث عدم الثقة، أو اللي مش فاهم، واللي مش فاهم هنتكلم ونوعي إنما اللي بيشكك هيفضل بيشكك».

يا ترى المغرضين لسة شايفين إننا مهتمين بالطبقة المتوسطة والأغنياء فقط؟

واستكمل رئيس الجمهورية متسائلًا: «لكن يا ترى بعد المدة دي هل ما زلتم شايفنا مهتمين فقط بالطبقة المتوسطة والأغنياء ولا بالكل؟ مع اللي بتشوفوه على مدى الـ6 أو 7 سنين اللي فاتوا»، متابعًا «أنا بحلم بـ3 مليون وحدة زي دول بتكلفة من 500 لـ600 مليار، والأرض مبنحسبهاش، ولكن كل ده علشان المناظر اللي بنشوفها اللي موجودة في أماكن كتيرة».