السيسي: فوجئت إن ليا بطاقة تموين في المنيا وبيتصرف بيها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «أقول للمصريين إن هذا الوضع تشكل على مدى 50 أو 60 سنة ونحلم بتغييره في 4 أو 5 سنوات، وهذا حلم كبير، ولكن يجب أن تعلموا أن جزءًا كبيرًا من هذه القضية هو بسبب النمو السكاني».

خسائر عدم رقمنة الدولة المصرية

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة خلال افتتاح مشروعات جديدة للمناطق غير الآمنة بمحافظة الجيزة: «وزارة التضامن تحدثت عن ذوي الإعاقة وتنظيم بطاقات التموين، وأقول للمصريين إن عدم رقمنة الدولة المصرية خلانا مش شايفين كويس، وبياناتنا مش واضحة، وبالتالي حدث استقرار لواقع مش دقيق، واستقرار للفساد، بدليل إنه ليا بطاقة تموين في المنيا باسمي بيصرف بيها.. والله بتكلم بجد.. وفيه ناس موجودة ومبتصرفش بالبطاقة ومتعرفش إنها مستخدمة في منطقة أخرى».

هدف الرقمنة حصول الناس على حقوقهم

وتابع: «الهدف من الرقمنة هو إنه أبقى شايف كويس، وأصنف كويس عشان مصر تعطي كل إنسان حقه، دون هدر، لأنه خلال الـ50 سنة الماضية تشكلت ممارسات استفاد منها البعض في مسألة الدعم، والمجتمع لم يتطور عشان نظبط ده، وعشان كدة وقفت الموضوع ده من سنتين للتأكد من جودة البيانات لكي لا نظلم الناس ونعطي الناس حقوقها».