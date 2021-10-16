السيسي يشهد افتتاح مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة عبر «الفيديو كونفرانس»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات السكن البديل للمناطق غير الآمنة عن طريق «الفيديو كونفرانس»، وهي منطقة «الرويسات» في شرم الشيخ، ومشروع السكن البديل بروضة السيدة زينب، بمحافظة القاهرة، ومشروع السكن البديل برأس البر، ومشروع السكن البديل بمنطقة «معا» بالسلام، ومشروع السكن البديل لمشروع أرض المصنع، بمنطقة السلام، ومشروع السكن البديل بالغردقة.

الحكومة تتولى تنفيذ عدد من المشروعات للقضاء على المناطق غير الآمنة

وتتولى الحكومة تنفيذ عدد من المشروعات للقضاء على المناطق غير الآمنة من خلال صندوق تطوير العشوائيات، ليتمّ استبدالها بمشروعات سكنية عدة داخل كثير من المناطق، لتوفير حياة آدمية هادئة لسكان العشوائية، الذين عانوا لسنوات عدة من الإهمال والنسيان، أبرزها مشروعات «تل العقارب» و«الأسمرات 3» ومشروعات «الشُهبة» و«المحروسة 1 و2» و«بشاير الخير 3» ومشروعات «الخيالة» و«معًا» و«أهالينا 2».

تكليف رئاسي بإدراج «سن العجوز» ضمن المناطق غير الآمنة

وتمّ إدراج منطقة سن العجوز ضمن المناطق غير الآمنة والتي لها أولوية عاجلة لنقل مواطنيها وتوفير مساكن حضارية بديلة لهم، بناءً على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، في إطار توجهات الدولة نحو الانتهاء من كل المناطق غير الآمنة وتوفير سكن حضاري لقاطنيها.