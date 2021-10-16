القبض على 3 طلاب أشعلوا النار في بوابة مدرستهم بكفر حكيم في كرداسة

أشعل 3 طلاب النيران في بوابة مدرسة كفر حكيم الإعدادية في كرداسة، إذ تبين أن الطلاب قاموا بإلقاء كمية من البنزين على البوابة الحديدية للمدرسة من الجهة الخارجية واضرموا فيها النيران وفروا هاربين، وأن إدارة المدرسة أبلغت مركز شرطة كرداسة بالحادث وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبين أن 3 طلاب نفذوا الجريمة عن طريق إلقاء البنزين على البوابة قبل أن يشعلوا فيها النيران.

القبض على 3 طلاب أحرقوا بوابة المدرسة

وتمكنت أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، من إلقاء القبض على الطلاب الثلاثة وبسؤالهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بحرق بوابة المدرسة انتقاما من مسؤولي المدرسة بسبب تعرض أحد المتهمين و8 آخرين من زملائهم للإصابة بكدمات نتيجة التدافع على السلم أثناء انصرافهم يوم الخميس الماضي.

خطة الجريمة

واقتادت قوة أمنية أشرف عليها العميد علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، المتهمين إلى مركز شرطة كرداسة وتحرر محضرًا بالواقعة بعد اعترافهم بتنفيذ الجريمة وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة حرق بوابة المدرسة عمدًا باستخدام البنزين.

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها العميد عمرو البرعى رئيس مباحث قطاع اكتوبر، أن المتهمين اتفقوا مع بعضهم البعض عقب انصرافهم يوم الخميس الماضي على إحراق المدرسة وأعدوا لذلك كمية من البنزين وأحرقوا بوابة المدرسة.