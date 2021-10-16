تعرف على مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021-2022

كشف الدكتور تامر السيد، مدير المدرسة المصرية اليابانية بفرع حدائق أكتوبر، عن مصروفات المدارس اليابانية، مؤكداً أنه يتم تسديد المصروفات الدراسية على ثلاثة أقساط تخفيفاً على أولياء الأمور، موضحاً أن الدراسة في هذه النوعية من المدارس تعتمد على التدريب العملي في جميع المواد الدراسية وتطبيق أنشطة مختلفة تعمل على تنمية مهارات الطلاب بصفة مستمرة.

وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصروفات المدارس اليابانية تصل إلى 15.600 للعام الدراسي الجديد 2021-2022، لمختلف المراحل التعليمية، شاملة الكتب الدراسية والزي المدرسي، موضحاً أن قبول الطالب يتم من خلال مجموعة من الاختبارات النفسية والمعرفية التي تؤكد مدى تأهله للدراسة في هذه المدارس.

وتابع مدير المدرسة، بأن مصروفات المدارس اليابانية يتم تحصيلها إلكترونياً، لافتاً إلى أن إدارة المدرسة حريصة على التواصل الدائم مع أولياء الأمور وتقديم النصائح لهم خاصة في طرق تحصير الـ«لانش بوكس» فمنها المتميز بألوانه الرائعة وتنوع الفواكه والخضروات ومنها المثالي جداً، موضحاً أن لجنة الصحة المدرسية شددت على ضرورة تناول الوجبات الصحية التي تحتوي على الفيتامينات والبروتينات لوجبة الإفطار تعمل على بناء الجسم وتقوية المناعة وليس البروتينات الخاصة بوجبة الغداء.

وفي سياق متصل، أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية في بيان لها، مواعيد سداد مصروفات المدارس اليابانية للقسط الثاني والثالث، موضحة أن سداد القسط الثاني يبدأ اعتباراً من 7 نوفمبر المقبل حتى يوم 18 من الشهر نفسه، ويتم تسديد مصروفات القسط الثالث اعتباراً من 16 يناير المقبل حتى 27 من الشهر نفسه.

تعرف على مصروفات المدارس اليابانية بالتفصيل

مرحلة رياض اطفال

-قسط أول 5600

-قسط ثاني 3800

-قسط ثالث 3800

الصف الأول الابتدائي

-قسط أول 7000

-قسط ثاني 3800

-قسط ثالث 3800

الصف الثاني الابتدائي

-قسط أول 5800

-قسط ثاني 3800

-قسط ثالث 3800

الصف الثالث الابتدائي

-قسط أول 5900

-قسط ثاني 3800

-قسط ثالث 3800

الصف الرابع الابتدائي

-قسط أول 6700

-قسط ثاني 3800

-قسط ثالث 3800