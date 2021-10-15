حملات أمنية بمحيط المدارس والجامعات لضبط حائزي المخدرات

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت محيط المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.

وتأتي تلك الحملات استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بجميع صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة وإحباط المحاولات غير المشروعة لتلك العناصر الإجرامية للإضرار بالمجتمع المصري.

ضبط 47 قضية و57 متهما

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط (47) قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها (57) متهما، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر البانجو، وزنت (8,700 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش، وزنت ( 7,625 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت ( 3,325 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون، وزنت ( 1,500 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس، وزنت ( 875 جرام).

كمية من مخدر الآيس، وزنت ( 100 جرام).

(4773) قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية.

كما تم ضبط (مبالغ مالية – 59 هاتف محمول – 6 سيارات – 5 دراجات نارية – 10 قطع سلاح أبيض – 2 ميزان).. بحوزة المتهمين المضبوطين وكذا تنفيذ (27 حكما قضائيا متنوع.

ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين، وجاري استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.