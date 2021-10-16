السيسي: المشروعات اللي بنعملها ترضي ربنا ولا مترضيش.. أشكر الله على العطاء والتمكين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه يحلم بإنشاء نحو 5 ملايين وحدة سكنية، مضيفًا أنَّه «دايما أقول الشكر لله والحمد لله، اللي مكّنا وأعطانا نعمل كدا لناسنا وساعدنا نغير حياة الناس، ولسة بكرة تشوفوا، هنعمل وهنعمل وهنعمل».

السيسي: بشكر ربنا إنه أعطانا ومكّنا.. ولسة بكرة تشوفوا هنعمل إيه

وأضاف رئيس الجمهورية خلال حديثه بحفل افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة: «بقول يا ترى الكلام اللي بنعمله ده يرضي ربنا ولا ميرضيش.. بقول الكلام ده للناس اللي بتتكلم في الدين»، مشيرًا إلى أنَّ تجديد الخطاب الديني يعني الاهتمام بأحوال الناس ومعيشتهم وتحسينها للأفضل.

الرئيس السيسي لوزير المالية: أشكرك على العرض.. لكن لسة بدري

وتقدم الرئيس السيسي، بالشكر للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان قائلًا «أشكرك على العرض الذي قدمته، بس لسة بدري، حينما أطرح هذه القضايا تتصورون أن لها هدف آخر، لكن والله لا يوجد هدف ثان لذلك، مثلا إعادة تنظيم الدعم هدفه التوفير جديًا بشكل صحيح فقط».

وتابع رئيس الجمهورية: «مش قاعدين نضيع أموال ضخمة جدا على حاجة مش صح.. الناس دي عايشة إزاي.. أنا أقفل بابي هنا وأكل لقمة بكوباية شاي، بس أنام هنا وأولادي يمشوا هنا ويتحركوا، ولاد وبنات في أمان وسلام»