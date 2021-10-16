مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 113 رحلة سياحية

استقبل مطارا الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر حوالي سبعة عشر ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، عبر 113 ‪ رحلة طيران قادمة من عدة مطارات أوروبية، من بولندا والتشيك وأوكرانيا وسويسرا وبولندا والمجر وصربيا ومولدفا ورومانيا وألمانيا وروسيا، وذلك َوسط اجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة، تشمل مراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال، وتفتيشات على أعلى مستوى، وتعقيم وتطهير الحقائب، وقياس درجة حرارة الركاب، وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية، طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

فرق طبية لتوقيع الكشف الطبي على السائحين

وخصصت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، فرقا طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي بمطار الغردقة ومرسى علم، لتوقيع الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية، وإجراء تحاليل «pcr» للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72ساعة.

مطارات الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن مطاري الغردقة ومرسى علم شهدا استقبال أعلى معدل رحلات الطيران الخارجية من مختلف الجنسيات الأجنبية، حيث استقبل مطار الغردقة الدولي 90 رحلة طيران سياحية، واستقبل مطار مرسى علم الدولي 23 رحلة طيران تقل حوالي سبعة عشر ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وروسيا.

وأكد «عثمان» لـ«الوطن»، انتعاش حركة السياحة الخارجية بفنادق البحر الأحمر، وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ جائحة كورونا، كما شهدت الفنادق تنوعا في الأسواق السياحية الوافدة إلى المدن السياحية المصرية.