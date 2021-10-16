مصرع وإصابة 10 في حادثين بالمنيا وإخماد حريق محدود بأبوقرقاص

لقي شخص مصرعه، وأصيب 6 في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي، كما أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب «توك توك» بطريق المحيط بمركز المنيا، وأخمدت قوات الحماية المدنية حريق محدود داخل منزل بأبوقرقاص دون أضرار بشرية.

حادث تصادم بالصحراوي الشرقي في ملوي

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص رقم «174» بأخرى رقم «4253 د م»، ونقل بمقطورة «4719 د ج ر»، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام مدخل مركز ملوي، نتيجة التخطي الخاطئ.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع سعيد زيدان، 61 عاما، بالمعاش، مقيم بالقاهرة، وإصابة 6، وهم محمد حسن محمد، ورائد حسن دنقل، وفايز إبراهيم حسن، وأحمد سعيد زيدان، مقيمون بالقاهرة، وعمر جمال عبدالحكيم، وشقيقة مؤمن، مقيمان بأبوتيج في أسيوط.

انقلاب «توك توك» بطريق تلة في مركز المنيا

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب «توك توك»، بطريق مصرف المحيط، المؤدي لقرية تلة بمركز المنيا، نتيجة السرعة الزائدة، حيث تسبب الحادث في إصابة عبده سيد محمد، 5 سنوات، وكريم طه محمد، 20 عاما، سائق «توك توك»، وأحمد ربيع طه، 21 عاما، مقيمون بقرية تلة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتقرر التحفظ على الـ«توك توك» تحت تصرف النيابة العامة.

السيطرة علي حريق محدود في أبوقرقاص

علي جانب آخر، سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب بمنزل في مركز أبوقرقاص، دون أضرار بشرية، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بنشوب حريق بمنزل «ناجي. ع. ف»، والمقيم بقرية بني عبيد، بأبوقرقاص، نتيجة ماس كهربائي، وتم إخماد الحريق الذي تسبب في تلفيات ببعض محتويات المنزل دون اضرار بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.