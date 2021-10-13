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«الحماية المدنية» تنقذ طفلا في القطامية.. «قفل على نفسه باب الشقة»

الأم كانت في طريقها لإحضار ابنتها من المدرسة فغافلها مسرعا للداخل

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الوطن
12:20 م | الأربعاء 13 أكتوبر 2021
ارشيفية

ارشيفية

أنقذت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، طفلًا أغلق على نفسه باب المنزل، في منطقة القطامية، وذلك فور ورود بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة بطلب مساعدة لسيدة بأحد العقارات، وتمّ تسليم الطفل لوالدته دون حدوث أي إصابات.

الأم لجأت للنجدة لمساعدة طفلها

وانتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ، حيث أكّدت ربة المنزل أنَّه في أثناء خروجها من الشقة سكنها لإحضار ابنتها من المدرسة، غافلها طفلها وعمره 4 سنوات وأسرع نحو الشقة وأغلق على نفسه من الداخل، ولم يتمكّن من فتحه مرة أخرى، وطلبت مساعدتها لفتح الباب.

وتقدمت السيدة بالشكر والتقدير لأجهزة وزارة الداخلية على سرعة تلبية الاستغاثة.

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