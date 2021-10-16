وزارة التربية والتعليم تكشف طرق الحصول على بيانات التلميذ وكوده

كشفت وزارة التربية والتعليم عن طرق الحصول على بيانات التلميذ وكوده، مؤكدة على أنها وفرت الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تفيد الطالب وولي أمره عن المدارس الخاصة والرسمية والرسمية لغات، وذلك في إطار حرصها على ميكنة كل الخدمات التعليمية حتى يتمكن الطلاب من الحصول عليها بسهولة.

طرق الحصول على بيانات التلميذ وكوده

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

- إدخال اسم المستخدم.

- إدخال رقم المسلسل.

- إدخال كلمة السر.

- الضغط على زر «تسجيل دخول».

وأضافت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، أن الحصول على بيانات التلميذ وكود الطالب يتم من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار حرصها على ترسيخ دعائم تكنولوجيا المعلومات وزيادة الوعي التكنولوجي المساهمة في تقليل الفجوة الرقمية بما يتماشى مع استراتيجية تطوير التعليم بجمهورية مصر العربية.

وأوضحت، أن تكنولوجيا المعلومات بوزراة التربية والتعليم تهدف إلى تطبيق أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق انسيابية انتقال المعلومات بين مكونات الوزارة لدعم اتخاذ القرار، وذلك من خلال تطوير البنية التحية لنظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير برامج وأنظمة معلومات ملائمة يمكن تطبيقها وإداراتها واستخدامها بفاعلية وكفاءة لدعم عمليتي التعلم والتعليم والبحث العلمي.

توفير بيانات التلميذ وكود الطالب إلكترونيا يحسن جودة الخدمات المعلوماتية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أن توفير الحصول على بيانات التلميذ وكود الطالب إلكترونياً يعمل على تحسين جودة الخدمات المعلوماتية المقدمة لمكونات الوزارة والمجتمع الخارجي، وزيادة الوعي التكنولوجي للمساهمة في تنمية المجتمع.

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، على أن تكنولوجيا المعلومات تعد من إحدى العناصر الأساسية التي تقوم بتدعيم وزراة التربية والتعليم من أجل تنفيذ مهامها الرئيسية وهي البحث والتعليم، موضحة أن تكنولوجيا المعلومات ليست بشيء معزول أو مملوكاً من قبل كيان واحد بل هي مجموعة من الأدوات التي تسهل تحقيق المهمات والأهداف لدى وزراة التربية والتعليم.