حث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع الطلاب على ضرورة الاستفادة من منصات التعليم الإلكتروني في مصر، مؤكدا على أن هذه المنصات توفر تعليما على مستوى متميز في مختلف المراحل التعليمية وبها مجموعة من الخبراء المتخصصين في جميع المواد الدراسية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن منصات التعليم الإلكتروني في مصر، تدرب الطلاب على مخرجات التعلم، وتوفر فيديوهات تعليمية ونماذج استرشادية للامتحانات بالإضافة إلى تمارين مكثفة على كل وحدة في المقرر، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة متابعتها حتى في فترة الإجازة والاستفادة منها.

ما هي منصات التعليم الإلكتروني في مصر؟

منصة البث المباشر

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منصة للتواصل المباشر بين المعلمين ذوي الخبرة والطلاب من لقاءات مباشرة يتم إعلانها على منصة البث المباشر، وتهدف إلى خلق تواصل فعال بديل للحصص المدرسية عبر شبكة الإنترنت باستخدام برامج التعليم عن بعد.

منصة حصص مصر التعليمية

تتميز منصة حصص مصر التعليمية بأسلوب متميز في شرح الدروس، وتقدم المناهج الدراسية عبر الإنترنت بشكل متكامل ومبسط، من خلال مجموعة من أهم معلمي وزارة التربية والتعليم، وبطريقة توفر وقت وجهد الطلاب وتضمن سلامتهم في مختلف الظروف.

منصة ذاكر

وفرت وزارة التربية والتعليمة، منصة ذاكر، والتي تقدم شرحاً في مواد الأحياء والكيمياء واللغة الإنجليزية والجغرافيا والتاريخ والفلسفة والحياة والفيزياء وعلم النفس والاجتماع والرياضيات والعلوم واللغة العربية والدراسات الاجتماعية.

بنك المعرفة المصري

يمكن بنك المعرفة المصري الطلاب من الوصول إلى كتب علمية في مختلف التخصصات.

منصة التعليم الإلكتروني

توفر منصة التعليم الإلكتروني الكتب العلمية ودليل المعلم في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

القنوات التعليمية

وفرت الوزارة عددا من القنوات التعليمية التلفزيونية لبث شرح للدروس والمناهج التعليمية مثل «مدرستنا 1 ومدرستنا 2».

المكتبات الإلكترونية

المكتبات الإلكترونية مثل مكتبة E-books library ومكتبة E-books library Plus الخاصة بتوفير الكتب التعليمية.

محتوى نجوى التعليمية

يساعد محتوى نجوى على التعلم عبر الإنترنت لكونها مزوّدة بأدوات تحليلية من شأنها تعزيز التحصيل الدراسيّ، بالإضافة إلى فصول دراسية افتراضية، ومجموعة متزايدة باستمرار من مصادر التعلّم المميّزة.