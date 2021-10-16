ضبط 2092 كيلو جراما لحومًا مفرومة فاسدة في البحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون بالبحيرة، بالتنسيق مع إدارة التموين، حملة تموينية لضبط الأسعار داخل الأسواق والمحال التجارية وفرض الرقابة على السلع الغذائية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط لحم مفروم فاسد

أسفرت الحملات عن تحرير محضرين لمجازر دواجن وتم ضبط «2092 كجم مفروم مبرد ومجمد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 700 كجم هياكل دواجن فاسدة»، وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لإعدامها وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

توجيهات محافظ البحيرة

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات.

تكثيف حملات الرقابة

كما تكثف مديرية تموين البحيرة جهودها بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي، حيث تشن حملات عديدة، أسفرت عن ضبط 1000 قطعة حلويات منتهية الصلاحية، ضبط 10 عبوات مبيدات حشرية منتهية الصلاحية، ضبط 200 قطعة حلويات مجهولة المصدر بدون بيانات أو علامات وبدون فواتير.

ضبط حلوى فاسدة

كما تم ضبط 40 قطعة حلوى «المولد» حمراء اللون فاسدة، ضبط 7 جراكن صابون سائل مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على مصدرها، كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمحال تجارية مختلفة.

كما وجَّه محافظ البحيرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.