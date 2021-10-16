السيسي: لازم نكسر تحدياتنا.. ونتحمل مسؤولية الناس اللي أقسمنا بالتغيير أمامهم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ قضية بناء الوحدات السكنية والقضاء على السكن غير الآمن قضية ضخمة لكن تمّ التصدي لها، مشيرًا إلى أنَّ تكلفتها تصل إلى 2 تريليون جنيه تقديريًا.

الرئيس: ما أقدرش ومعرفش أسكت على وجود مناطق غير آمنة

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال حديثه بحفل افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة، أنَّه البعض قد يرفض اقتراح بناء 6 ملايين وحدة سكنية، بحجة أن الأهالي يعيشون على هذا المنوال منذ نحو 40 عامًا، مستكملًا: «ما أقدرش ومعرفش أسكت، لازم نفضل نكسر في تحدياتنا تحدي تحدي، ونفضل نبني ونغير لحد ما نخلي الناس اللي أقسمنا أمامهم إننا نتحمل مسؤليتهم نبقى أد الأمانة».

طول ما النمو السكاني موجود في مصر بالمعدلات دي.. صدقوني لن نستطيع

وأضاف الرئيس السيسي، أنَّ مسؤولية المناطق غير الآمنة لا يتحملها الدولة أو الحكومة فقط، بل المواطنين أيضًان، موضحًا «أنا بقولكم الكلام ده، وبيتسجل أمامكم وأمام ربنا وللتاريخ.. طول ما النمو السكاني موجود في مصر بالمعدلات دي صدقوني لن نستطيع»، موضحًا أنَّ زيادة 2 مليون فرد يعني بناء مدارس ومستشفيات جديدة وتوفير فرص عمل «طيب مين يقدر على كدا كدولة».

ونوه الرئيس إلى عدم توصيف القائمين على بناء الوعي في مصر الحقيقي أسباب ظهور المناطق غير الآمنة، مبينًا أنَّه كان يتمّ حينها اتهامهم بالاهتمام بالأغنياء فقط «كانت البلد هتتهد».