السيسي: «إحنا معانا دعم إلهي.. ربنا بيساعدنا علشان إحنا غلابة»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه تمّ تشكيل لجنة قبل سنوات، تابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحينها قدرت حجم خسائر مصر المباشرة في 2011 بنحو 400 مليار دولار يعني 6 تريليونات جنيه، مرجعًا ذلك لعدم انتباه الدولة والقائمين عليها وقتها على بناء الوعي، وكادت أن تدمر البلد.

مشروعتنا لن تكون ذات قيمة ما لم يتم ضبط النمو السكاني

واستشهد السيسي بما كان يحدث في مصر وقتها بقوله «قضية خطيرة لما الدكتور اللي بيصرفلك الروشتة بتاعتك يصرف الروشتة غلط»، مجددًا تشديده على أهمية ضبط النمو السكاني «تاني بقولكم يا مصريين يا مسؤولين في الحكومة.. يا ناس ياللي في الإعلام.. يا ناس ياللي في أي حتة، لو لم يتمّ ضبط النمو السكاني في مصر هيكون اللي بيتعمل ده مبيتحسبش».

ربنا بييكرمنا وبينصرنا.. ساعدونا ناخد بالأسباب

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه بحفل افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة «اللي بيتعمل في مصر ده بيتعمل بدعم إلهي.. وليس بقدراتنا، والله العظيم ده دعم إلهي، بيساعدنا علشان إحنا غلابة، بيساعدنا ويدينا ويكرمنا وينصرنا.. هو العاطي الوهاب.. ساعدونا ناخد بالأسباب».