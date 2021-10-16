صناع الخير تختتم قافلتها الطبية في الواحات بتوقيع الكشف على 642 مواطنا

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، والشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري، في تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج وتشخيص العمليات الجراحية لعدد 642 مواطنا من أهالي الواحات البحرية على مدار أمس الجمعة في يوم عمل القافلة الثاني.

تنفيذ مبادرة حياة كريمة

القافلة جاءت لخدمة أهالي مركز الواحات البحرية، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة لدعم الخدمات الطبية المقدمة لأهالي الواحات وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ومتابعة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وشارك في تنظيمها جامعة الأزهر والجامعة البريطانية ومديرية الشؤون الصحية بالجيزة والجمعية المصرية للشعب الهوائية.

القافلة الطبية

وأكد هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، أن فعاليات القافلة في يومها الثاني تم تنظيمها داخل مدرسة الباويطى بالواحات، وأن أعداد الأهالي المستفيدين من خدمات اليوم الثاني هي 160 مواطنا تلقوا خدمات في عيادة الأسنان وفى الباطنة 70 والجراحة 13 والقلب 24 والأطفال 57 والأنف والأذن 45 والمسالك 25 والمخ والاعصاب 50 والعظام 115 والجلدية والتناسلية 60 والنساء 23 وأن فعاليات اليوم الأول شملت توقيع الكشف الطبي في تخصصات (القلب 49 حالة - الرمد 310 حالات - الأطفال 55 حالة - الصدر 37 حالة - الأسنان 115 حالة - الجراحة 23 حالة - المسالك 32 حالة - العظام 92 حالة - نساء 29 حالة - مخ وأعصاب 71 حالة - أنف وأذن 76 حالة - تشخيص احتياج نظارات 110 حالات - عمليات 22 حالة)، كما جهزت القافلة لتركيب الأطراف الصناعية السفلية مجانا للأهالي من غير القادرين.

ومن ناحية أخرى، نجحت صناع الخير والشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري في تنظيم قافلة طبية متخصصة في الكشف على امراض العيون ضمن مبادرة عنيك في عنينا تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي بقرية الشيخ فضل بمركز بني مزار محافظة المنيا.

توقيع الكشف الطبي

ونجحت القافلة في تويع الكشف على عيون 840 مواطنا من أهالي القرية والقرى المجاورة كما تم تشخيص احتياج 433 مواطنا لعمليات جراحة عيون مختلفة وتشخيص احتياج 355 مواطنا لنظارات طبية وتم صرف علاج لـ330 مواطنا، وتم تقديم جميع خدمات القافلة بالمجان تماما، وجرى إتباع الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وأكدت ضرورة تنفيذها وزارة الصحة المصرية.