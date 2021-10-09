«صناع الخير» تعلن نجاحها في حماية 700 ألف مواطن من العمى

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية وتزامنا مع احتفالات العالم باليوم العالمي للإبصار في الخميس الثاني من شهر أكتوبر من كل عام، أنها وعبر مبادرات إنسانية رائدة نظمتها على مدار أربع سنوات، نجحت في حماية نصف مليون مواطن مصري من العمى من سكان المناطق والقرى الأشد احتياجا في أنحاء الجمهورية، وبخاصة محافظات الصعيد والنطاقات الحدودية والصحراوية، وذلك برعاية رئاسة مجلس الوزراء وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وبالشراكة مع كبريات المؤسسات الاقتصادية المصرية من خلال المسؤولية المجتمعية لها.

اليوم العالمي للإبصار

وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، في بيان له، أنه في اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للتوعية بأهمية الوقاية من العمى وإدراك قيمة البصر في الخميس الثاني من شهر أكتوبر من كل عام نعلن نجاح جهود «صناع الخير» في حماية 700 ألف مواطن مصري غير قادر من العمى عبر إطلاق المؤسسة لعدد من المبادرات الإنسانية الرائدة والمشاركة في المبادرات القومية التي تسعى لتحقيق نفس الهدف فقد أطلقت صناع الخير ومنذ بداية عام 2018 وإلى الآن مبادرة «عينيك في عينينا» لمكافحة مسببات العمى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبالشراكة مع أوركيديا للصناعات الدوائية والشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري ومؤسسة بنك مصر للتنمية.

مبادرة عينيك في عينينا

وأشار زمزم إلى أن مبادرة عينيك في عينينا ومنذ انطلاقها عملت على تقديم خدمات الاكتشاف المبكر والتوعية والوقاية وتقديم العلاج وتشخيص وتسليم النظارات الطبية وتشخيص وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، واستهدفت الوصول بهذه الخدمات إلى المستهدفين من الأسر غير القادرة في أماكن معيشتهم في القرى والنطاقات الأشد احتياجا عبر تنظيم قوافل طبية متخصصة في مجال العيون يقوم عليها فرق طبية من أكبر المؤسسات الطبية المصرية المتخصصة في مجال علاج أمراض العيون ويتم تنظيم هذه القوافل داخل القرى المستهدفة تيسيرا على الأهالي ودعما لمبدأ الاكتشاف المبكر لمشكلات الإبصار لدى الغالبية من الأهالي ممن لم تتوافر لهم فرص الكشف على عيونهم قبل ذلك.

نجاح مبادرة «عينيك في عينينا»

وأوضح زمزم أن مبادرة «عينيك في عينينا» نجحت حتى الآن في حماية 612 ألف مواطن من العمى عبر تنظيم 1114 قافلة عيون جابت محافظات مصر، ونجحت في الوصول إلى أقاصي القرى المصرية من بينها قرى حدربة على الحدود السودانية والتجمعات البدوية من سكان الوديان في وسط سيناء والأهالي بقرى النوبة جنوب مصر، كما قدمت المبادرة خدمات صرف العلاج لـ 558 ألف مواطن كذلك عمل نظارات طبية لـ135 ألف مواطن وإجراء طيف عمليات جراحات العيون المختلفة لما يزيد عن 40 ألف مواطن بداية من إزالة الظفرة والمياه البيضاء مرورا بإزالة المياه الزرقاء والشبكية والجسم الزجاجى وصولا إلى عمليات زرع القرنية.

شراكات «صناع الخير»

وأوضح زمزم أن «صناع الخير» نجحت وبالتعاون مع المصرف المتحد فى إطلاق مبادرة «أولادنا في عينينا» لحماية أطفال المدارس من العمى والسكر والأنيميا فقدمت خدماتها لقرابة 52 ألف طالب من طلاب النطاقات الجغرافية الأشد احتياجا في محافظات الفيوم وسوهاج والقاهرة وجنوب سيناء وحلايب والشلاتين بالبحر الأحمر.

وأضاف مصطفى زمزم، أن صناع الخير شاركت في تنفيذ عدد من المبادرات القومية بتنظيم قوافل الكشف على أمراض العيون منها المشاركة الفعالة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشاركة في المبادرة الرئاسية «نور حياة»، حيث قدمت «صناع الخير» عبر قوافلها خدماتها في مجال الحماية من أمراض العيون لـ36 ألف مواطن.

واختتم «زمزم» أن مؤسسة «صناع الخير» مستمرة في حربها على العمى وتثمن جهود التعاون من أعلى قمم الجهاز التنفيذي للدولة ودعم كل الوزرات المعنية والمحافظين كذلك تثمن دور المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية الشريكة ومنها أوركيديا للصناعات الدوائية والشريك الاستراتيجيى البنك الأهلي المصري ومؤسسة بنك مصر للتنمية وقطاع إيثار للمسؤولية المجتمعية بالمصرف المتحد وأنه لولا هذا النموذج الفريد من التعاون مع كل الجهات السابقة ما كان لـ«صناع الخير» أن تحقق هذا الإنجاز العظيم لصالح غير القادرين من أبناء الشعب المصري.