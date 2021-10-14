توقيع الكشف الطبي على 1062 مواطنا بالواحات ضمن قافلة «صناع الخير»

انطلقت، اليوم، من داخل مدرسة الباويطي بالواحات البحرية أعمال اليوم الأول للقافلة الطبية الموسعة للكشف على أهالي الواحات، والتي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية، واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، والشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري.

توقيع الكشف الطبي على 1062 مواطنا

ونجحت القافلة في توقيع الكشف الطبي على 1062 مواطنا، حيث تم توقيع الكشف علي القلب لـ49، و310 في مجال الرمد، والأطفال 55، والصدر 37، والأسنان 115، والجراحة 23، والمسالك 32، والعظام 92، والنساء 29، والمخ والأعصاب 71، والأنف والأذن 76، وتم تشخيض احتياج النظارات لـ110، والعمليات لـ22، وصُرف العلاج لـ512 من الأهالي.

القافلة الطبية على مدار يومين

تستمر القافلة الطبية على مدار يومين،حيث بدأ اليوم الخميس ، وتواصل أعمالها غداً الجمعة.

ويأتي تنظيم القافلة ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق والدعم من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

مستشفيات جامعة الأزهر تشارك في القافلة

وتستهدف القافلة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مستشفيات جامعة الأزهر والجامعة البريطانية ومديرية الشؤون الصحية بالجيزة والجمعية المصرية للشعب الهوائية، توقيع الكشف الطبى وتقديم الخدمات العلاجية في العديد من التخصصات، وتركيب الأطراف الصناعية السفلية مجاناً للأهالي من غير القادرين.

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة «صناع الخير»، أن القافلة التي انطلقت اليوم، تأتى استمراراً لسلسلة القوافل الطبية التي تنظيمها الجهات الشريكة مؤخراً، ونجحت في الوصول للعديد من القرى الأكثر احتياجا في عدد من المحافظات، من بينها القليوبية والغربية ودمياط والإسكندرية ومرسى مطروح والجيزة بالتعاون مع عدد كبير من الجامعات المصرية.

فعاليات القافلة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وقال عبدالفتاح، في بيان اليوم، إن القافلة تأتي فى إطار جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى وبالتنسيق التام مع السادة المحافظين وبحضور عدد منهم ولفت المدير التنفيذى لصناع الخير، أن عمل القافلة بدأ اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتي الساعة الرابعة عصراً.

وأوضح أن خدمات القافلة المقدمة للمواطنين تتمثل في توقيع الكشف الطبي، وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتشخيص الاحتياج لعميات جراحية، تمهيداً لتسليم النظارات وإجراء العمليات، وسيتم توزيع الأدوية بالمجان وإجراء العمليات الجراحية على نفقة الدولة.

من جانبه، قال الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومنسق عام القافلة، إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حرص على استقبال فريق عمل القافلة من الأطباء والفنيين والفريق المنظم قبل مغادرة الفريق متوجهاً إلي الواحات في رسالة دعم وتحفيز من الجهاز الإداري للدولة لكل الجهود الرامية إلى تقديم خدمات طبية نوعية للأهالي الأكثر احتياجاً في كل ربوع محافظة الجيزة، مؤكدا أن أكثر من 50 من الفريق الطبى مشاركين في القافلة، حيث يتضمن الفريق الطبي كوادر طبية جامعية وأساتذة في التخصصات الطبية المختلفة وتمريض وفنيين.