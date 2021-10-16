مصاريف الجامعات الأهلية في مصر بعد إعلان نتيجة آخر مرحلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق القبول بالجامعات الأهلية الجديدة للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بمختلف البرامج الدراسية، والتي استمرت حتى 7 أكتوبر الجاري، محددة مواعيد التقدم للطلاب الذين استنفذوا الرغبات خلال المراحل السابقة.

كما كشفت مصاريف الجامعات الأهلية في مصر 2021-2022، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس للتقدم للجامعات الأهلية، مشيرة إلى انتظام الدراسة في الجامعات منذ السبت الماضي؛ تنفيذا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

مصاريف الجامعات الأهلية في مصر 2021-2022

وكشفت وزارة التعليم العالي، مصاريف الجامعات الأهلية الجديدة في مصر للعام الجامعي 2021-2022، عقب الموقع الإلكتروني والإيميل الشخصي للطالب الذي تقدم من خلاله على الجامعات الأهلية عبر موقع تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة والعلمين والمنصورة والملك سلمان».

- مجال اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

- مجال الدراسات القانونية: 45 ألف جنيه.

- مجال العلوم الاجتماعية: 43 ألف جنيه.

- مجال العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

- مجال الفنون: 49 ألف جنيه.

- مجال السياحة: 40 ألف جنيه.

- مجال الطب: 105 آلاف جنيه.

- مجال العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

- مجال الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه.

- مجال طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

مصاريف الجامعات الأهلية في مصر

- مجال العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

- مجال علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

- مجال العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

- مجال الطب البيطري: 60 ألف جنيه.

- مجال العلوم الأساسية: 48 ألف جنيه.

- مجال هندسة المنسوجات: 58 ألف جنيه.

- مجال العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه.

- مجال الزراعات الصحراوية: 43 ألف جنيه

- مجال الصناعات الغذائية: 43 ألف جنيه.

- مجال الصناعات التكنولوجية: 39 ألف جنيه.

- مجال العمارة: 69 ألف جنيه.

مواعيد تقديم ملفات الالتحاق للطلاب الذين استنفذوا الرغبات ولم يتم تنسيقهم بالجامعات الأهلية الجديدة، وذلك من خلال مراجعة مقر مكتب القبول الإلكتروني للجامعات الأهلية، بـ96 شارع أحمد عرابي، المهندسين، الجيزة، وفق الموعد المحدد لكل فئة من فئات الطلاب، وذلك وفقًا للترتيب الأبجدي لأسماء الطلاب.

• السبت 16 أكتوبر المقبل: الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بحرف (الألف).

• الأحد 17 أكتوبر المقبل: الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بالحروف من (الباء) وحتى (السين).

• الاثنين 18 أكتوبر المقبل: الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بالحروف من (الشين) وحتى (اللام).

• الثلاثاء 19 أكتوبر المقبل: الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بحرف (الميم).

• الأربعاء 20 أكتوبر المقبل: الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بالحروف من (النون) وحتى (الياء).

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّه سيتمّ تنسيق الطلاب حضوريًا بمقر مكتب القبول الإلكتروني، وفقًا للحدود الدنيا للبرامج الدراسية المتاحة لهم بالجامعات الأربعة، وذلك بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً.