السيسي يقدم هدايا للمنتقلين من المناطق غير الآمنة: «عايزين تقولو لي حاجة»

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إحدى الأسر التي انتقلت من المناطق غير الآمنة بمحافظة الجيزة، إلى منطقة حضارية جديدة، ليتعرف على أفرادها، وقدم لهم عددًا من الهدايا.

ربة منزل تسأل الرئيس عن موعد افتتاح المدرسة

سأل الرئيس الأسرة: «فيه حاجة عايزين تقولوها لي؟» وردت ربة المنزل: «عايزين نعرف المدرسة بس هتفتح أمتى؟» فقال لها الرئيس: «خلاص خلصت.. وهتفتح قريب»، بعدها قالت ربة المنزل للرئيس السيسي: «عندي مشكلة إن المدرسة الخاصة مش عايزين يدوني الملف»، وكان رد الرئيس: «حاضر من عينيا»، كلمات الرئيس أثارت البهجة في نفس ربة المنزل وعقبت على كلماته قائلة: «متشكرين يا ريس وربنا يخلي حضرتك».

افتتاح 6 مشروعات سكن بديل للمناطق غير الآمنة

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات عن طريق الفيديو كونفرانس، وهي مشروعات السكن البديل بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ، ومشروع السكن البديل بروضة السيدة زينب، بمحافظة القاهرة، ومشروع السكن البديل برأس البر، ومشروع السكن البديل بمنطقة «معا» بالسلام، ومشروع السكن البديل لمشروع أرض المصنع، بمنطقة السلام، ومشروع السكن البديل بالغردقة.

مشروعات حكومية لتوفير سكن بديل للمناطق غير الآمنة

تتولى الحكومة تنفيذ عدد من المشروعات للقضاء على المناطق غير الآمنة من خلال صندوق تطوير العشوائيات، ليتمّ استبدالها بمشروعات سكنية عدة داخل كثير من المناطق، لتوفير حياة آدمية هادئة لسكان العشوائية، الذين عانوا لسنوات عدة من الإهمال والنسيان، أبرزها مشروعات «تل العقارب» و«الأسمرات 3» ومشروعات «الشُهبة» و«المحروسة 1 و2» و«بشاير الخير 3» ومشروعات «الخيالة» و«معًا» و«أهالينا 2».