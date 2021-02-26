عشان تراجع دروسك.. 4 منصات إلكترونية توفرها «التعليم» للطلبة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من المنصات التعليمية، للطلاب، حتى يمكنهم متابعتها، وفهم الطريقة الجديدة للامتحانات، قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن تبدأ غدا السبت فبراير الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المتسجد، كتطهير اللجان الامتحانية جيدا، وإلزام الطلاب والعاملين والمعلمين بمختلف القطاعات التعليمية بارتداء الكمامات الطبية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب:

منصة التعليم المصري

وهي منصة تعليمية، جرى إطلاقها لتكون خطًا استرشاديًا لكافة الأعضاء المشاركة في العملية التعليمية، كالطلاب والمعلمين، سواء خبير أو موجه، وتسهم هذه المنصة في عملية التعلم بشكل جيد، وتتيح فرصة كبيرة للتفاعل بين الطلاب والمعلمين، فضلاً عن دورها في توفير الكثير من الكتب العلمية في مختلفة التخصصات.

بنك المعرفة المصري

يعتبر بنك المعرفة المصري منصة تعليمية شاملة، ليس للطلاب فقط بل للباحثين في مختلف القطاعات العلمية، ويحتوى بنك المعرفة على العديد من الكتب والدراسات والأبحاث العلمية في مختلف التخصصات، ويمكن الطالب من الاطلاع، ويسهم في عملية التنوير، فضلاً عن دوره في توفير إمكانية الوصول إلى كم كبير من الموارد التعليمية للمعلمين والباحثين.

منصة ذاكر

منصة إلكترونية إلكترونية للطلاب، يوجد عليها جميع مناهج المواد الدراسية، وتساعد الطلاب في تحصيل المناهج إلكترونيا، دون الحاجه إلى وسط ورقي.

منصة البث المباشر

تفيد المنصة في للتواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين، ويمكن من خلالها تنظيم لقاءات مباشرة، وسهم في خلق تواصل فعال وبديل للحصص المدرسية عبر شبكة الإنترنت باستخدام برامج التعليم عن بعد.