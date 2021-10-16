السيسي: «بمشي كتير في البلد لوحدي.. وكل ما أمشي أقول لسه بدري»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يسير في شوارع مصر بمفرده كثيرًا، ليتابع أحوال البلاد، وكلما سار في منطقة يتأكد أن هناك العديد من المشروعات التي يجب أن تُنفذ.

الرئيس: الدكتور مصطفى مدبولي بيزعل مني

وأوضح السيسي، في كلمته خلال افتتاح مشروعات جديدة للمناطق غير الآمنة بمحافظة الجيزة: «أنا بمشي كتير في البلد لوحدي، وكل ما أمشي أقول لسة بدري، والدكتور مصطفى مدبولي بيزعل مني، ويقول (طب هعمل إية يعني).. لا أنتوا لازم تطلقوا برنامج أكبر من كدة للانتهاء من هذه القضية ونشيل الكلام القديم ده، ونبقى فعلا غيرنا حياة الناس، وإحنا اتفقنا على إنشاء مناطق خدمات وحرفية لتوفير فرص عمل لمن يعيشون في هذه المنطقة».

6 افتتاحات جديدة في 3 محافظات

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات عن طريق الفيديو كونفرانس، وهي مشروعات السكن البديل بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ، ومشروع السكن البديل بروضة السيدة زينب، بمحافظة القاهرة، مشروع السكن البديل برأس البر، ومشروع السكن البديل بمنطقة «معا» بالسلام، ومشروع السكن البديل لمشروع أرض المصنع، بمنطقة السلام، ومشروع السكن البديل بالغردقة.

أبرزها المشروعات الحكومية لتوفير سكن بديل للمناطق غير الآمنة

وتتولى الحكومة تنفيذ عدد من المشروعات للقضاء على المناطق غير الآمنة من خلال صندوق تطوير العشوائيات، ليتمّ استبدالها بمشروعات سكنية عدة داخل كثير من المناطق، لتوفير حياة آدمية هادئة لسكان العشوائية، الذين عانوا لسنوات عدة من الإهمال والنسيان، أبرزها مشروعات «تل العقارب» و«الأسمرات 3» ومشروعات «الشُهبة» و«المحروسة 1 و2» و«بشاير الخير 3» ومشروعات «الخيالة» و«معًا» و«أهالينا 2».